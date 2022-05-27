استدعت إيران القائم بالأعمال السويسري -الراعي لمصالح أمريكا في طهران للاحتجاج "الشديد" لمصادرة أمريكا شحنة نفط إيرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، يوم الجمعة.

وتسعى إيران لرفع الحجز عن شحنة نفط تم مصادرتها منذ عدة أيام من سفينة تحمل علم إيران قرب اليونان. وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أن السفينة يديرها طاقم روسي وأن أمريكا نقلت الشحنة لسفينة أخرى.

وبحسب إرنا يأتي استدعاء القائم بالأعمال السويسري "استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجزعن شحنة النفط التي صودرت من السفينة التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية في المياه الساحلية لليونان، بضغط وتدخل الإدارة الأمريكية".

وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية " للدبلوماسي السويسري عن احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الصارخ من قبل أمريكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها،" بحسب إرنا.

وترعى سفارة سويسرا المصالح الأمريكية في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عقب الثورة الإيرانية في 1979.

وقد استدعت إيران الأربعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران، بسبب احتجاز الشحنة خلال توقف السفينة بسبب عطل فني ولكنها لم تذكر وقتها نوع الشحنة.

للمزيد: تفاصيل: مصادرة شحنة إيرانية قرب سواحل اليونان

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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