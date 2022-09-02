أرسلت إيران وجهة نظرها على الرد الأمريكي - الذي تلقته في 24 أغسطس - بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل مع الدول الغربية والذي قد يؤدي لرفع الحظر على النفط الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الجمعة.

وقال كنعاني، "إن النص المرسل له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات"، في إشارة إلى مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني 2015 الذي نقضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وتريد إيران التوصل لاتفاق يديم رفع الحظر على تجارتها الخارجية وألا تظل مبيعاتها النفطية وسيلة ضغط تستخدم ضدها، وهي شروط إذا قبلتها واشنطن "فسيتم التوصل إلى الاتفاق النهائي"، وفقا للوكالة.



ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، وفق تصريح نقلته إرنا، أن تصل طاقة إنتاج النفط في بلاده بحلول مارس 2023 إلى 4.38 مليون برميل يوميا من 3.838 مليون برميل يوميا الآن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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