أقال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على خلفية الجدل الذي نشأ بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي في إيطاليا، حسبما نقلته وسائل إعلام.

ونقلت رويترز عن مصدر بالحكومة الليبية، الاثنين، أنه تم إقالة الوزيرة بعد أن أثار اجتماعها مع الوزير الإسرائيلي احتجاجات في البلاد.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية داخلية بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، عن لقائه بالوزيرة الليبية الأسبوع الماضي في إيطاليا وبحث "إمكانات التعاون" بين البلدين، ما دفع الحكومة الليبية لوقف الوزيرة وإحالتها للتحقيق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن احتجاجات اندلعت في العاصمة طرابلس، وبعض المدن الأخرى، بعد توارد أنباء الاجتماع.

وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي، نفى السماح أو تسهيل سفر الوزيرة "الموقوفة عن العمل وممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية الاثنين، لكن قناة العربية السعودية نقلت عن مصدر حكومي ليبي لم تسمه أن الوزيرة غادرت البلاد.

ولا تجمع إسرائيل وليبيا علاقات دبلوماسية، وذكرت صحف إسرائيلية أن هذا اللقاء هو أول اجتماع رسمي رفيع المستوى بين البلدين، في وقت تسعى فيه تل أبيب لتطبيع علاقاتها مع عدة دول وعلى رأسها السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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