قالت قوات الدعم السريع السودانية، السبت، إنها ترحب بهدنة إنسانية مقترحة في السودان، ومستعدة للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرار مقدم من المملكة المتحدة، يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان وإلى سعي جميع أطراف الصراع -الممتد منذ ما يقرب من عام- إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.

واندلع الصراع منذ منتصف أبريل الماضي - الذي تخللته هدنات متقطعة - بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي والتي أصدر البرهان مرسوم دستوري بحلها.

وشدد جيمس كاريوكي نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة، عقب تمرير القرار في مجلس الأمن، على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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