أعلن الجيش السوداني في بيان الخميس إن وفده المشارك في محادثات جدة السعودية عاد إلى السودان منذ الأربعاء للتشاور.

وقال البيان: "عاد وفدنا إلى السودان يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ماتم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

واتفق الطرفان المتنازعان في السودان مرارا على وقف مؤقت لإطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية، لكن تلك الهدنات غالبا ما كانت تشهد خروقات، مما دفع واشنطن والرياض للإعلان في يونيو الماضي عن تعليق محادثات السلام التي تستضيفها جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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