أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني يوم الجمعة أنه أصبح رئيس لمجلس انتقالي في النيجر بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية عن التلفزيون الرسمي.

والجنرال هو قائد الحرس الرئاسي الذي قام باحتجاز رئيس البلاد محمد بازوم في القصر الرئاسي الأربعاء، لتشهد البلاد بذلك أحدث انقلاب في تاريخها بعد إعلان رئيس أركان القوات المسلحة تأييد قوات الجيش الإطاحة ببازوم.

وشهدت النيجر منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا أربعة انقلابات والعديد من محاولات الانقلاب. وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية". وشهدت مالي وبوركينا فاسو، جارتا النيجر، انقلابات في الفترة الأخيرة بتحفيز من جماعات جهادية.

صعد بازوم - 63 عام - للسلطة في 2021 عقب انتخابات حصل فيها على نحو 55% من الأصوات. وهو يعد أول رئيس للبلاد من أصول عربية. وقد واجهه محاولة انقلاب قبل ذلك حدثت قبل أيام قليلة من تنصيبه رئيس للبلاد.

للمزيد من التفاصيل عن أحداث يومي الخميس والأربعاء :

التطورات في النيجر: عسكريون يطيحون بالرئيس والجيش يعلن تأييده للتحرك

احتجاز رئيس البلاد والجيش قد يتدخل…هذا ما يحدث في النيجر

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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