أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الانقلاب والرئيس السابق للحرس الرئاسي، يوم الاثنين، القسم أمام المحكمة الدستورية ليصبح رئيس للمرحلة الانتقالية في الغابون، وفق وسائل إعلام دولية.

ويوم الأربعاء الماضي، استولت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على السلطة، واحتجزوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، بعد فترة وجيزة من إعلان فوزه بولاية ثالثة، كان من شأنها تمديد حكم عائلته الممتد منذ 50 عام.

ونقلت قناة العربية السعودية تصريحات لـ أوليغي خلال مراسم تنصيبه أمام المحكمة الدستورية، قال فيها إنه سيعمل على وضع دستور جديد والاستفتاء عليه.

وأصبحت الغابون أحدث مستعمرة فرنسية سابقة في إفريقيا تشهد انقلاب، إذ كانت مالي وبوركينا فاسو شهدت انقلابات في العامين الماضيين، فيما استولى عسكريون على الحكم في النيجر أواخر يوليو الماضي وأطاحوا بالرئيس المنتخب.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا