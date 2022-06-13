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إفريقيا

السودان

رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها

رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها
رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها
السودان

السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها

السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها
السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها
السودان

التضخم يستمر في التسارع في السودان

التضخم يستمر في التسارع في السودان
التضخم يستمر في التسارع في السودان
إنشاءات

منحة كويتية لدراسة إنشاء سكة حديد بين مصر والسودان

منحة كويتية لدراسة إنشاء سكة حديد بين مصر والسودان
منحة كويتية لدراسة إنشاء سكة حديد بين مصر والسودان
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موجز زاوية: النفط يرتفع بفعل أزمة روسيا وأوكرانيا

موجز زاوية: النفط يرتفع بفعل أزمة روسيا وأوكرانيا
موجز زاوية: النفط يرتفع بفعل أزمة روسيا وأوكرانيا
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موجز زاوية: الإمارات تعلق نشاط الدرون لمدة شهر

موجز زاوية: الإمارات تعلق نشاط الدرون لمدة شهر
موجز زاوية: الإمارات تعلق نشاط الدرون لمدة شهر
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موجز زاوية: النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2014

موجز زاوية: النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2014
موجز زاوية: النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2014
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موجز زاوية: الحوثيون يعلنون شن هجوم على الإمارات

موجز زاوية: الحوثيون يعلنون شن هجوم على الإمارات
موجز زاوية: الحوثيون يعلنون شن هجوم على الإمارات
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موجز زاوية: الإمارات تطالب بالإفراج عن سفينتها المحتجزة باليمن

موجز زاوية: الإمارات تطالب بالإفراج عن سفينتها المحتجزة باليمن
موجز زاوية: الإمارات تطالب بالإفراج عن سفينتها المحتجزة باليمن
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