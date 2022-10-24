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فاز ريتشي سوناك وزير المالية في حكومة بوريس جونسون، برئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة في إنجلترا، بعدما تمكن منفردا من الحصول على أكثر من 100 صوت من أعضاء البرلمان المحافظين، فيما لم تنجح منافسته بيني موردونت في جمع الأصوات في الوقت المحدد.

وسيكون سوناك البالغ من العمر 42 عام أصغر رئيس وزراء في بريطانيا في أكثر من 200 سنة، كما أنه الأول من أصول هندية ومن ذوي البشرة الملونة، بحسب تقارير إعلامية.

وكان سوناك أعلن ترشحه للتنافس على زعامة حزب المحافظين قائلا: "المملكة المتحدة دولة عظيمة، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة. لهذا أترشح لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل. أرغب في إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا".

وفي يوليو 2019 تم تعيين سوناك في الخزانة حيث كان مسؤول عن الإنفاق العام. وفي فبراير 2020 أصبح وزير للمالية، وظل في منصبه حتى يوليو 2022 حينما استقال منه، بحسب موقعه الإلكتروني وسيرته الذاتية على موقع الحكومة البريطانية.

وفي السباق الانتخابي لإيجاد خليفة لجونسون في سبتمبر الماضي، خسر سوناك أمام رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

للمزيد: هل يفسح انسحاب جونسون المجال لسوناك ليخلُف تراس في رئاسة حكومة بريطانيا؟

(إعداد:مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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