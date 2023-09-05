*تم التحديث ببيان من الخارجية السعودية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية "إرنا" الثلاثاء، إن السفير السعودي لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، وصل إلى طهران، فيما وصل أيضا السفير الإيراني لدى المملكة للرياض لتسلم مهامه الدبلوماسية رسميا.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، أن السفير السعودي العنزي، وصل طهران لمباشرة مهام عمله.

​وفي يونيو الماضي، افتتحت إيران سفارتها في السعودية - بعد أكثر من 7 سنوات من إغلاقها حين قررت المملكة في 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران - كخطوة تنفيذية فعلية لتطبيق اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي وُقع في 10 مارس الماضي بوساطة صينية.



والسفير الإيراني لدى السعودية، هو علي رضا عنايتي، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال سفارة إيران بالرياض، كما كان سفير لدى الكويت.

أما العنزي، فكان سفير للسعودية في سلطنة عمان، بحسب إرنا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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