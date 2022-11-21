أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين، أمر ملكي بإعادة تكليف الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء، وبترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة سلمان بن حمد قدمت استقالتها في وقت سابق يوم الاثنين، تماشيا مع دستور البلاد الذي ينص على أن تُشكل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي للبرلمان.

وسلمان بن حمد هو ولي عهد البحرين.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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