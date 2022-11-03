أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (70 عام) في قدمه إثر إطلاق نار، يوم الخميس، على مسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في مدينة وزير أباد بشرق باكستان، بحسب عدة وسائل إعلام.

وقال مساعدو عمران خان، بحسب وكالة رويترز، إنها كانت بوضوح محاولة اغتيال له، وقال وزير المعلومات إنه تم اعتقال مشتبه به في الحادث.

ويقود خان احتجاج متواصل منذ 7 أيام في العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد الإطاحة به في أبريل الماضي، بحسب تقرير لبي بي سي.

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية عمران خان وهو يلوح لحشد بعد إخلائه من سيارته في أعقاب إطلاق النار، وفق الوكالة.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أصيب أشخاص في الحادث، فيما نقلت رويترز عن عضو بحزب عمران خان "حركة الإنصاف" قوله إن تقارير أفادت بأن شخص قُتل في إطلاق النار.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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