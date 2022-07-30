أعلن البيت الأبيض السبت ان نتائج كشف كورونا جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت إيجابية مرة أخرى بعد أيام من إعلان تسجيل نتائج فحص سلبية وخروجة من العزلة.

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان له الأربعاء الماضي إن نتائج فحصين أجراهما بايدن مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، جاءت سلبية وذلك بعد نتائج إيجابية قبلها دفعت بايدن للدخول في عزلة لفترة خمسة أيام.

وأوضح البيت الأبيض في بيان الأسبوع الماضي أنه وتحوطا من انتكاسة محتملة وارتداد فيروس كورونا والتي تحدث لنسبة ضئيلة من المصابين الذين تم علاجهم بالعقار المضاد لكورونا باكسلوفيد، سيكثف بايدن وتيرة الفحوصات.

وبحسب بيان السبت، لا يبدو على الرئيس البالغ من العمر 79 عام أعراض ولكنه سيلتزم بالعزلة.

(إعداد: ِفريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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