أعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس :"أثبتت نتائج اختبار الرئيس بايدن إصابته بـ COVID-19. لقد تم تطعيمه بالكامل وحصل على جرعة معززة مرتين ويعاني من أعراض خفيفة للغاية".

وسيشارك بايدن في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض من مقر إقامته، سيواصل العمل بمعزل حتى تظهر نتيجة فحصه سلبية، وفقا للبيان.

وتزداد حالات الإصابة بموجة جديدة من فيروس كورونا، فيما ظهرت سلالة جديدة من متحور Omicron يدعى Omicron BA.5.2.1، الذي ينتشر أسرع ويعتبر أخطر من Omicron.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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