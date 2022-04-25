قصف الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أهداف في جنوب لبنان، دون وقوع قتلى أو مصابين من الجانب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن القذائف الإسرائيلية وقعت في محيط 3 بلدات، وتسببت في اندلاع حرائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الاثنين عبر تويتر، إن القصف استخدم عشرات القذائف واستهدف مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، وإنه جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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