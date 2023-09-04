

افتتحت إسرائيل الاثنين، مقر سفارة جديدة لها في البحرين بشكل رسمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للمملكة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في حكومة بنيامين نتنياهو لدولة خليجية.



ووقعت البحرين والإمارات في 2020 اتفاقات عرفت باسم " اتفاقية ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي تسعى لخلق شراكات اقتصادية تجارية مع الخليج، بعيدا عن الخلافات التاريخية بسبب القضية الفلسطينية، فيما تستهدف التوصل لاتفاق مماثل مع السعودية.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إنه "تم اليوم افتتاح السفارة الجديدة لدولة إسرائيل في مملكة البحرين رسميا".



ووقع البلدان مذكرات تفاهم للتعاون المصرفي والمالي وفي مجال الثقافة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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