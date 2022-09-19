عينت إسرائيل سفيرة لها لدى تركيا، بعدما كان البلدان أعلنا في شهر أغسطس الماضي إعادة سفيريهما بعد نحو أربع سنوات من سحبهما، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية وإسرائيلية يوم الاثنين.

ووفقا لوسائل الإعلام ومن بينها وكالة الأناضول التركية التابعة للدولة، فقد تم تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل لدى تركيا.

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل وطردت كذلك سفير تل أبيب في تركيا في مايو 2018، بعد مقتل محتجين فلسطينيين في غزة في مظاهرات على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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