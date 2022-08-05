أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر تويتر الجمعة، استهداف قائد في حركة الجهاد الإسلامي "تيسير الجعبري" قال إنه كان مسؤول عن عدة هجمات ضد مدنيين إسرائيليين.

وأضاف الجيش أنه سيواصل الدفاع عن إسرائيل ضد "تهديد الإرهاب."

ووفقا لبي بي سي عربي قصفت طائرات إسرائيلية شقة سكنية وسط مدينة غزة مع احتمال وجود قتلى وجرحى فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين في القطاع الصحي مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 44 آخرين بجروح.

والجعبري، بحسب بي بي سي عربي يُعرف بأنه مسؤول لواء سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة التي تأسست عام 1981.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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