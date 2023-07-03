ربط وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الاثنين، قرار اعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها باستضافة الرباط لمنتدى "النقب" المؤجل لوزراء خارجية دول عربية مُطبعة مع إسرائيل، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وكان المغرب وإسرائيل اتفقا في ديسمبر عام 2020 برعاية أمريكية على تطبيع العلاقات بين البلدين، وجاء القرار بعد اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، التي تشهد صراع مستمر منذ عقود بين الرباط وجبهة البوليسارو التي تطالب باستفتاء للاستقلال بالصحراء الغربية، وتدعمها الجزائر جارة المغرب.

ويرغب المغرب في أن يكون الحكم الذاتي للصحراء الغربية خاضع للسيادة المغربية. ورغم اعتراف الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إلا إن الرئيس الحالي جو بايدن لم يمض في فتح قنصلية هناك.

ولم تعترف إسرائيل حتى الآن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن الشهر الماضي دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أثناء زيارة للرباط حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وبحسب رويترز، فقد ربط وزير الخارجية الإسرائيلي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية باستضافة الرباط لمؤتمر النقب في رده على سؤال خلال إفادة لوسائل إعلام أجنبية يوم الاثنين حول ما تسعى إليه إسرائيل مقابل هذا الاعتراف، وما إن كانت تخطط لفتح قنصلية في الإقليم (الصحراء الغربية).

وقال وزير الخارجية في رده على هذا السؤال: "نعمل حاليا على هذا الموضوع وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب". وتوقع كوهين عقد المنتدى الذي يستضيفه المغرب في سبتمبر أو أكتوبر، وفق الوكالة.

وأجل المغرب سابقا المنتدى معللا موقفه بأنه يرجع إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حسب وسائل إعلام مغربية ودولية.

ووفق مصادر دبلوماسية نقلت عنها رويترز، يعتزم المغرب إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل من خلال ترقية البعثات الدبلوماسية الحالية متوسطة المستوى إلى سفارات مقابل اعتراف إسرائيلي بتبعية الصحراء للمغرب.

والمغرب هو آخر الدول العربية التي أعلنت التطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، وسبقه كل من الإمارات والبحرين والسودان.

وتأسس منتدى النقب في عام 2022 ليكون منصة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين إسرائيل ومصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة، وجاء في أعقاب قمة جمعت الدول الست في مارس من العام نفسه في إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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