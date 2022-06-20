نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد قولهما إنهما اتفقا على إجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست (البرلمان)، وإجراء انتخابات.

وستكون هذه خامس انتخابات تشهدها إسرائيل في ثلاثة أعوام ونصف.

وأرجع بينيت ولابيد قرارهما إلى أن كل جهود إنقاذ الحكومة -التي تشكلت قبل عام- "استُنزفت"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بيان مشترك لهما.

وفي حال التصويت لصالح قرار حل الكنيست، سوف يتولى لابيد منصب رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات في 25 أكتوبر المقبل.

وكان اتفاق بين أحزاب المعارضة لتشكيل حكومي من 8 فصائل، في يونيو من العام الماضي، وموافقة الكنيست عليه هو الذي أنهى سيطرة نتنياهو على السلطة الي استمرت لمدة 12 عام وهي الأطول في تاريخ البلد.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا