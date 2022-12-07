

أعلنت السلطات التونسية، يوم الأربعاء، أنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي" كان سيستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بمحافظة صفاقس، التي تبعد 270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.

وجاء في البيان أن "عنصرا إرهابيا قضى عقوبته السجنية (لم يحدد البيان مدتها) في قضية إرهابية سابقة كان سيستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بصفاقس."



وفتحت النيابة العامة بجهاز مكافحة الإرهاب تحقيق في الأمر، وأمرت بسجن "العنصر الإرهابي"، حسب البيان.

ولم يذكر البيان مزيد من التفاصيل حول الأمر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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