أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الأحد، اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية ملء خزان سد النهضة المقام على النيل الأزرق، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن السد بين أديس أبابا ومصر والسودان.

وسد النهضة بإثيوبيا هو محل خلاف بين الدول الثلاثة، إذ تقول أديس أبابا، التي تعد من دول منبع نهر النيل، إنها تحتاج السد لتوليد الكهرباء، بينما تتخوف دول المصب - مصر والسودان - من تأثيرات السد على حصصهما من مياه النيل.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد عبر حسابه على فيسبوك وفق وسائل إعلام دولية، المواطنين بملء الخزان، وقال، وفق وكالة رويترز، "لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية في مواجهة كل الصعاب".

يأتي هذا بعدما كانت مصر أعلنت أواخر شهر أغسطس الماضي انتهاء جولة مفاوضات بشأن سد النهضة استضافتها دون إحراز أي تقدم في ظل عدم وجود "أي تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي".

وفشلت المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته 4 مليار دولار- في حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن قواعد ملء خزان السد والتشغيل.

وترى مصر أن إثيوبيا تتخذ إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاثة عام 2015، والذي يتضمن الاتفاق حول مبادئ التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر بين الدول الثلاث والاستخدام المنصف لمياه النيل.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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