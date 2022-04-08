صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيتانجي براون جاكسون ( 51 عام) في هيئة المحكمة العليا، لتكون أول قاضية سوداء في تاريخ المحكمة على مدى 233 عام، وذلك بعدما تعهد بايدن بالعمل على انضمام أول امرأة سوداء للمحكمة.

وجاكسون، ولدت في واشنطن، وشغلت عضوية محكمة الاستئناف بالعاصمة، ودرست في جامعة هارفارد وعملت من قبل محررة في مجلة هارفارد لو ريفيو، بحسب بي بي سي.

كما عملت محامية دفاع عامة في واشنطن، قبل التحاقها بمكتب خاص ثم تعيينها في القضاء، وفقا لبي بي سي.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

