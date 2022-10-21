أصبحت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في ايطاليا، بعد تكليفها بتشكيل الحكومة رسميا الجمعة.

وميلوني، هي زعيمة حزب إخوان ايطاليا المنتمي للتيار اليميني، والذي فاز بالانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، وسيتمتع حزبها بأغلبية قوية في غرفتي البرلمان -النواب والشيوخ.

وستصبح الحكومة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية السبت، أول حكومة يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وميلوني صاحبة الـ 45 عام، كانت أصغر وزيرة على الإطلاق في عام 2008 عندما تولت وزارة الشباب والرياضة وكان حينها عمرها 31 عام، وأسست حزب "فراتيلي ديطاليا" التي تعني بالإيطالية إخوان إيطاليا في عام 2012، وفقا لبي بي سي.

وعاد تيار اليمين للبروز في أوروبا وحقق انتصارات سياسية بفضل الاسلاموفبيا (وهي ظاهرة بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر) وانتشار النزعة القومية للسكان البيض ومناهضي الهجرة.

(إعداد: شيماء حفظي، zawya.arabic@lseg.com)

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