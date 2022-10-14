قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد حاجة لشن غارات كبرى جديدة على أوكرانيا وأن روسيا لا تسعى لتدمير الدولة، خلال مؤتمر صحفي له في كازاخستان، مضيفا أن الإمارات مستعدة للعب دور وساطة لإنهاء النزاع.

"دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا مستعدة للعب دور الوساطة. وأقول هنا بأن رئيس دولة الإمارات يعمل على ذلك (الوساطة) بما في ذلك على المسائل الإنسانية وهذا ليس من دون نتائج، ونحن أيضا شاكرون له،" بحسب بوتين عن ترجمة لخطابه بثتها قناة سكاي نيوز عربية.

وقد زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، يوم الثلاثاء، والتقى بوتين وكان الرئيس الإماراتي، قال عقب زيارته لروسيا، إن بلاده تسعى لخفض التوترات وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات العالمية.

وأضاف بوتين أن استدعاءات جنود الاحتياط ستنتهي خلال أسبوعين ولن يكون هناك استدعاءات أخرى.

وقال الرئيس الروسي أنه ينبغي إغلاق الممرات الإنسانية للحبوب الأوكرانية إذا تبين أنها تستخدم في ما أسماه "أعمال إرهابية".

وأضاف أنه لا يرى حاجة لعقد محادثات مع بايدن وأنه لم يقرر بعد إذا كان سيحضر قمة دول ال20 التي ستعقد في إندونيسيا الشهر المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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