عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر صحفي مساء الجمعة منفردا بعد لقاء مع القادة في السعودية واجتماع مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين.

والتالي أهم ما جاء في المؤتمر:

- تم إجراء مباحثات بشأن أمن الطاقة في العالم، وإمدادات ملائمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي وسيبدأ ذلك قريبا وتعهد بايدن بأنه سيفعل ما يستطيع لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة.

- العمل على تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

- تعاون في مجال الطاقة النظيفة مع السعودية.

- الانتهاء من الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

- وقال أنه يأمل أن يسهم قرار المملكة في وقت سابق الجمعة بفتح مجالها الجوي أمام الجميع - والذي يعني ضمنيا السماح بالرحلات القادمة والذاهبة من و إلى إسرائيل بالمرور بالمجال الجوي السعودي - بتطبيع أكبر في العلاقات.

وردا على سؤال من الصحفيين عن إذا ما كان نادم على وصف السعودية بالدولة المنبوذة سابقا قال: "لا أندم على أي شيء قلت. ما حدث لخاشقجي كان فظيع".

تمثل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018 - التي تم تسويتها بين السعودية وتركيا وحولها القضاء التركي إلى الرياض أبريل الماضي - مشكلة محورية في العلاقة بين واشنطن والرياض.

وكان تقرير استخباري أمريكي صادر - بعد فترة قصيرة من تسلم بايدن الرئاسة - في فبراير 2021 قد استنتج ان بن سلمان قد وافق على عملية استهداف خاشقجي التي أدانت فيها السعودية مجموعة من السعوديين لم تذكر أسمائهم وأرسلت 5 منهم للإعدام. وقد نفت المملكة أي علم لبن سلمان بالأمر. ولم تفرض أمريكا حينها أي اجراءات ضد ولي العهد السعودي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير ياسيمن صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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