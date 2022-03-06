وصلت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الأممية الخاصة لمفوضية اللاجئين، إلى العاصمة اليمنية يوم الأحد، بعد أيام من قرار لمجلس الأمن لقّب الحوثيين بـ "جماعة إرهابية"، وقبيل مؤتمر لجمع التبرعات للبلد الذي يعاني من تبعات الحرب.

ووفقا لبيان للمفوضية، اليوم، تستهدف الزيارة لحشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل المؤتمر السنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس.

ويواجه اليمنيون أزمة إنسانية بسبب نقص التمويل الذي قد يقلل الحصص الغذائية في بلد يواجه فيه الملايين المجاعة، حيث تشهد الحرب بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثي المدعومة من إيران، أكبر تصعيد لها في البلاد منذ بدأت قبل 7 سنوات.

وفي 28 فبراير، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية، و يدرجها ككيان تحت حظر السلاح المستهدف، وحظي القرار بتأييد 11 دولة وبينهم روسيا.

وفسر بعض المحللين التصويت الروسي الغير المتوقع بأنه جزء من صفقة بين موسكو وأبوظبي التي امتنعت لاحقًا عن التصويت لقرار أممي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقام الحوثيين بتنبي هجمات استهدفت أهداف إماراتية وسعودية مثل الهجوم الصاروخي على أبوظبي والذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في يناير.

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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