نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية أن شخصين قتلا في بولندا -العضوة بتحالف الناتو- إثر عبور صواريخ روسية لحدود بولندا وسقوطها بأراضيها.

ووفق الوكالة، فلم يؤكد متحدث باسم الحكومة البولندية على الفور المعلومات بشأن الحادث، لكنه قال إن القادة يعقدون اجتماع طارئ بشأن حالة الأزمة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تتحرى تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية ببولندا.

ونفى وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، شن موسكو أي قصف على أهداف بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا القصف الصاروخي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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