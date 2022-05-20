قال أمير قطر تميم بن حمد، إن الجميع مرحب به في قطر ردا على سؤال عن حضور المثليين جنسيا بطولة كأس العالم المقرر عقدها في قطر في نوفمبر لكنه طلب منهم أيضا احترام الثقافة المحلية.

وقال أمير قطر خلال مؤتمر صحفي في برلين: "الجميع مرحب به في الدوحة، لا نمنع أحد من أي خلفية أو معتقد من القدوم للدوحة". مضيفا أنه يريد أيضا من الجميع القدوم والاستمتاع بالحضارة القطرية واحترامها .

"نحن نعيش في كوكب واحد لكن كل منا لديه ثقافة مختلفة. نحن نرحب بالجميع لكن نتوقع ونريد أن يحترم الناس ثقافتنا".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حذر الفنادق المدرجة في القائمة الرسمية لأماكن الإقامة الموصى بها للمونديال، وطالبها بالترحيب بالضيوف "بطريقة غير تمييزية" أو مواجهة إنهاء العقود.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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