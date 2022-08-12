قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، يوم الجمعة، إن مطلوب أمني فجر نفسه في حي السامر بجدة أثناء إلقاء قوات الأمن القبض عليه، ما أسفر عن مقتله وإصابة 3 من رجال الأمن ومدني باكستاني الجنسية، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقام المطلوب الأمني ويدعى عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية) بتفجير نفسه مساء يوم الأربعاء الماضي، بحسب الوكالة.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن عبد الله هو المطلوب رقم 4 في قائمة تضم 9 مطلوبين أعلنت عنها يوم 31 يناير عام 2016 وقالت إنهم متورطين في حادث تفجير مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير الذي يعود لعام 2015.

واستهدف التفجير مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة، وأسفر عن مقتل 11 من رجال الأمن و4 من العاملين في المسجد وإصابة 33 شخص.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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