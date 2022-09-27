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أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، أمر ملكي بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء في نص الأمر الملكي أن تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء يأتي "استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم".

وتنص المادة 56 من النظام الأساسي للحكم في السعودية على أن: "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام".

ونص الأمر الملكي عن أن تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها ملك السعودية برئاسته.

وقرر الملك سلمان أيضا إعادة تشكيل الحكومة، وكانت أبرز ملامح التعديل الوزاري الآتي، وفق وكالة واس:



- تعيين خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وهو نجل ملك السعودية- وزيرا للدفاع.



- تعيين الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيرا للتعليم.



كما قرر الملك سلمان تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعدا لوزير الدفاع.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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