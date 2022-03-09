أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، حظر استيراد كافة واردات النفط والغاز من روسيا في خطوة تصعيدية جديدة ضمن العقوبات الدولية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وقال البيت الأبيض، في بيان إن بايدن سيوقع أمر تنفيذي بحظر استيراد النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم إلى الولايات المتحدة "من أجل حرمان الرئيس بوتين من الموارد الاقتصادية التي يستخدمها لمواصلة حربه التي لا داعي لها".

وحظر القرار أي استثمار أمريكي جديد في قطاع الطاقة الروسي، كما سيُحظر على الأمريكيين تمويل أو تمكين الشركات الأجنبية التي تستثمر في إنتاج الطاقة في روسيا.

ووصلت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الروسي وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى نحو 700 ألف برميل يوميا العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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