قررت ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطالبت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي سفارة طهران لديها بمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، وذلك بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو الماضي، بحسب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز، فقد قال راما في مقطع فيديو أُرسل إلى وسائل الإعلام: "قررت الحكومة بأثر فوري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية".

ووصف راما، رد فعل بلاده بأنه "متطرف"، لكنه قال إنه يتناسب تماما مع خطورة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية وإثارة كل من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد، حسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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