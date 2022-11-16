* تم التحديث بتصريحات من شركة الشحن المشغلة للسفينة

ضرب هجوم بطائرة مسيرة ناقلة نفط تابعة لملياردير إسرائيلي، مساء الثلاثاء قبالة ساحل عُمان مع تصاعد الخلاف مع إيران بحسب ما صرح به مسؤول لوكالة الأسوشيتيد برس الأربعاء.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية ، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن، لأسوشيتيد برس: "نحن على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت".

وكشف المصدر أن السفينة التي تعرضت للهجوم، هي ناقلة النفط "باسيفيك زيركون" التي ترفع علم ليبيريا، و يتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة الشحن إيستيرن باسيفيك ومقرها سنغافورة ، وهي شركة تتبع الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

ونقلت رويترز عن شركة إيستيرن باسيفيك إنها تحقق في حادثة تعرضت لها ناقلتها باسيفيك زيركون، مضيفة أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وإنه تم الإبلاغ عن أضرار بسيطة في هيكل السفينة ولا يوجد تسرب غاز ولم تقع إصابات.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا