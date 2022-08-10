طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المجلس الأعلى للقضاء، يوم الأربعاء، بحل البرلمان، لتزداد الأزمة السياسة التي تشهدها البلاد تعقيد.

وقال الصدر، الذي يعتصم أنصاره في مقر البرلمان منذ أواخر يوليو الماضي، في رسالة على تويتر، إنه بعد انتهاء المهل الدستورية للبرلمان لاختيار رئيس الجمهورية ولتكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة على المجلس الأعلى للقضاء "أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية".

وأضاف الصدر أن حل البرلمان يجب أن يكون "خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم".

والصدر هو رجل دين شيعي يحظى بدعم قاعدة كبيرة في العراق، ولديه حضور سياسي قوي واشتهر بمعارضته نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران.

ومطالبة الصدر بحل البرلمان هي أحدث حلقة في التوترات التي يشهدها العراق على خلفية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي تسبب في انقسام في المجتمع الشيعي، الذي يهيمن على السياسة العراقية منذ الغزو الأمريكي.

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ويوم الأربعاء أيضا، طالب مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة التي تسير أعمال البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة: "من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات"، وقال إنه "ليس لدينا خيار غير الحوار الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفشلت كتلة الصدر التي كان لها الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي في تشكيل حكومة جديدة بفعل فصائل شيعية أخرى مدعومة من إيران، واستقال نواب كتلة الصدر من البرلمان في يونيو الماضي بطلب من الصدر.

وبعدها، أصبح تحالف "الإطار التنسيقي" -وهو تكتل شيعي يضم خصوم الصدر وساسة متحالفين مع إيران- الأكبر في البرلمان، ورشح التحالف محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي أثار غضب أنصار الصدر، وخرجوا في مظاهرات واقتحموا مبنى البرلمان وهم يعتصمون بداخله من ذلك الحين.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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