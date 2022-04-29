اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد استقباله بمراسم رسمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس، في أول زيارة لأردوغان إلى المملكة منذ سنوات، توترت فيها علاقة البلدين فيما اتخذ الرئيس التركي مقتل الصحفي جمال خاشقجي سبب لمهاجمة السعودية ومسؤوليها.

حضر الاجتماع ولي العهد محمد بن سلمان، الذي عقد جلسة ثنائية مع الرئيس لاحقا ناقشا خلالها العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بحسب الوكالة الرسمية بدون تفاصيل.

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته إلى جدة ، قال أردوغان إن زيارة يوم الخميس "تعبر عن إرادتنا المشتركة" لتحسين العلاقات وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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