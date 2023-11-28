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تغطية خاصة - باكستان: التحديات والفرص

باكستان

فيديو- رئيس أكبر بنك خاص في باكستان: نرحب بالودائع الخليجية ولكن نريد استثمارات

فيديو- رئيس أكبر بنك خاص في باكستان: نرحب بالودائع الخليجية ولكن نريد استثمارات
فيديو- رئيس أكبر بنك خاص في باكستان: نرحب بالودائع الخليجية ولكن نريد استثمارات
باكستان

محكمة باكستانية تلغي محاكمة علنية ضد عمران خان

محكمة باكستانية تلغي محاكمة علنية ضد عمران خان
محكمة باكستانية تلغي محاكمة علنية ضد عمران خان
باكستان

إنفوجرافك: باكستان، نظرة على المؤشرات الاقتصادية في 10 سنوات

إنفوجرافك: باكستان، نظرة على المؤشرات الاقتصادية في 10 سنوات
إنفوجرافك: باكستان، نظرة على المؤشرات الاقتصادية في 10 سنوات
باكستان

اتفاق عربي باكستاني لتسهيل التحويلات المالية

اتفاق عربي باكستاني لتسهيل التحويلات المالية
اتفاق عربي باكستاني لتسهيل التحويلات المالية
باكستان

مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان

مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان
مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان
باكستان

شل تعتزم بيع وحدتها الباكستانية لشركة وافي للطاقة السعودية

شل تعتزم بيع وحدتها الباكستانية لشركة وافي للطاقة السعودية
شل تعتزم بيع وحدتها الباكستانية لشركة وافي للطاقة السعودية
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