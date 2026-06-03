ستستحوذ مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على شركة "كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا" (سي إل آي - CLI)، مشغل محطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، للتوسع بقطاع تجارة السلع الزراعية، وفق إفصاح لـ"موانئ أبوظبي" للبورصة هذا الأسبوع.

ومجموعة موانئ أبوظبي تأسست عام 2006، وأدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022، وتعمل في إدارة وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، ولديها حضور في أكثر من 50 دولة.

أما "سي إل آي"، فتأسست عام 2013، وتتركز أعمالها في استقبال وتخزين وشحن السلع الزراعية الرئيسية التي تشتهر بها البرازيل، وعلى رأسها السكر وفول الصويا والذرة. تتضمن أصولها محطة لتصدير السكر والذرة والفول الصويا في ميناء سانتوس، و80% من محطة لتصدير الحبوب بميناء إيتاكي.

تفاصيل الصفقة

(وفق البيان)

تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، لتصبح بذلك أكبر عملية دمج واستحواذ في تاريخ المجموعة الإماراتية حتى الآن.

من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، شريطة استيفاء الشروط المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية ومكافحة الاحتكار في البرازيل، مع استمرار فريق الإدارة العليا لـ"سي إل آي" في أداء مهامه.

يتيح الاستحواذ لموانئ أبوظبي دخول أسواق أمريكا اللاتينية عبر منصة تشغيلية قائمة، في وقت يمثل فيه قطاع الأغذية الزراعية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التوسع العالمية للمجموعة.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه الأصول من الطلب العالمي القوي على الحبوب والسكر، وتعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم بحصة تتراوح بين 40% و50% من إجمالي الصادرات العالمية، فضلا عن كونها من أكبر مصدري فول الصويا والذرة والبن عالميا.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي وأمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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