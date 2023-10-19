خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "إنفنت" envnt. شركة الحلول الرقمية والتكنولوجية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الكود المنخفض خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2023" أحد أكبر معارض التكنولوجيا المتخصصة على مستوى العالم، عن شراكة فريدة مع شركةMendix الرائدة في مجال تطوير low-code، والتحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

تسعى شركة "إنفنت" من خلال شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع "ميندكس" إلى توسيع وتعزيز مكانتها في المنطقة والوصول إلى أسواق وتقنيات جديدة، وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" الذي تشارك فيه "إنفنت" للعام الثالث على التوالي، بحضور كل من المدير الإقليمي لشركة "ميندكس" مايك دي وولف ورئيس مجلس إدارة شركة envnt. حمد الصالح.

وتهدف تلك الشراكة إلى تسريع دورة حياة تطويرالتطبيقات ودعم النشر التكراري على نطاق واسع وذلك من خلال إنشاء تطبيقات حديثة ومرنة بإستخدام أداة تحافظ على أعلى معاير الامان والجودة والحوكمة.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة envnt. أبل محملجي: "يسعدنا اليوم الكشف عن شراكة جديدة تجمعنا مع شركة Mendix الرائدة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. تلتزم "إنفنت" بجلب حلولٍ فعالةٍ وشاملةٍ وتوفير جودة حياةٍ أفضل للجميع، وتحقيقاً لهذا الهدف قمنا بعدد من التوسعات في أوروبا وخارجها وجذب شركاء جددٍ لتقديم تجربة رائدةً عالميةً في مجال التحول الرقمي". ويضيف: "نحن نحرص على مشاركاتنا في "جيتكس" وهي فرصة ملائمة للقاء بشركاء جدد واستعراض أحدث خدماتنا في المنطقة في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصنا الدائم على مواكبة أحدث التغييرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، ما يُسهم في تحقيق خططنا المستقبلية بأن نصبح ضمن أكبر شركات الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة".

ومن جانبه قال المدير الأقليمي لشركة "ميندكس" مايك دي وولف : يسعدنا أن نكشف ومباشرة من معرض جيتكس، عن شراكتنا الجديدة مع envnt.، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. لا يقتصر هذا التعاون المهم على توسيع مجموعتنا من الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة فحسب؛ بل يضيف إليها مجموعة من الخبرات التي تكمل وجودنا ومسيرتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفرنسا. تتمتع envnt. بسجل حافل في الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل #lowcode و#blockchain و#AI. يتوافق نهجهم تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تمكين الشركات من الابتكار والتحول.

وبينما نتطلع إلى الأمام، فإن نقاط القوة المشتركة لدينا تمكننا من تقديم المزيد من الابتكار في مجال البرمجة المنخفضة. سواء كنت شركة تتطلع إلى التكيف أو النمو أو الريادة في مجال عملك، فإن شراكتنا تعدك بتقديم حلول شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك".

#بياناتشركات

- انتهى -