ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023

تقارير البيانات الجينية الدوائية للمواطنين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي ستكون متاحة للأطباء عبر منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي"

دبي: أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، إحدى شركات M42، عن اتخاذهما خطوة هامة نحو تعزيز إمكانات وتوافر خدمات الطب الدقيق في إمارة أبوظبي، وذلك عبر تمكين الأطباء من الوصول إلى تقارير البيانات الجينية الدوائية للمواطنين الذين أبدوا موافقتهم والمشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي عبر منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي"، التي تتولى إدارتها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، وبحضور أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة M42، حيث وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي إحدى شركات شبكة " M42".

وبالاستناد إلى البيانات التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكبر المبادرات الجينية السكانية في العالم، ستزود تقارير البيانات الجينية الدوائية الأطباء بمعلومات قيمة حول البيانات الجينية للمرضى الذين أبدوا موافقتهم ومدى تأثيرها على استجابتهم للأدوية، الأمر الذي يساعد الأطباء وصف الأدوية المخصصة لكل مريض، مما يساهم بالتالي في تحسين نتائج العلاج وتقليل الأعراض الجانبية للأدوية. ويشكّل دمج البيانات الجينية في عملية اتخاذ القرارات السريرية نقلة نوعية في مجال الطب الدقيق وجودة مخرجات الرعاية الصحية ككل.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: "نعتز بأن تكون أبوظبي من بين أوائل النظم الصحية عالمياً التي تستخدم تقارير البيانات الجينية الدوائية الشاملة لمواطنيها، وتوفرها بشكل آمن للأطباء لتحديد علاجات مخصصة وشخصية لكل مريض. فعن طريق دراسة وفهم التركيبة الجينية لمجتمعنا، يمكننا التنبؤ والوقاية وعلاج الأمراض الجينية والمزمنة بما يتماشى مع رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى" للأجيال القادمة، حيث يمكننا عن طريق الاستخدام الأمثل للبيانات تسريع وتيرة تكامل الحلول المبتكرة التي تلبي المتطلبات الصحية المتميزة للمجتمع الإماراتي، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية عالمياً."

وتوفر تقارير البيانات الجينية الدوائية معلومات موسعة حول مدى توافق الأدوية المختلفة عند استخدامها في الوقت ذاته، مما يساعد الأطباء على تجنب التفاعلات الضارة المحتملة، كما تسهم التقارير في تعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية وتكلفتها عبر تقديم العلاج مسبقاً وفق الأدوية والجرعات الصحيحة.

من جانبه، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي إحدى شركات شبكة "M42": "تواصل M42 تحقيق تحول في مفهوم الرعاية الصحية، حيث تقوم البنية التحتية المترابطة لهذا القطاع والتي أنشأناها في أبوظبي بدور محوري في تحقيق ذلك. نعمل اليوم على إنجاز التكامل بين منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي" وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبيانات الجينية بهدف تمكين ممارسة الطب الدقيق على نطاق واسع ووضع برامج صحية رائدة عالمياً. ولا يساهم ذلك فقط في تحقيق مصلحة سكان الإمارة فحسب، وإنما يشكل أيضاً سابقة فريدة لمبادرات الرعاية الصحية العالمية".

وعلى نطاق أوسع، فإن دمج هذه البيانات الجينية الشاملة في منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي" يمهد الطريق لإجراء بحوث مكثفة وتحليلات متقدمة لصحة السكان. ويساهم ذلك في تعزيز مخرجات الطب الشخصي، ومساعدة الأطباء على اكتساب فهم أعمق حول الاستجابة الدوائية المعقدة للتركيبات الجينية، مما يفضي إلى الارتقاء بكفاءة خدمات الرعاية الصحية.

ويعد برنامج الجينوم الإماراتي مشروعاً وطنياً رئيسياً ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية التي تهدف إلى بناء منظومة جينية متكاملة ومستدامة للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية ومساعدة الناس على العيش بشكل أفضل. ويستخدم البرنامج أحدث تقنيات التسلسل الجيني الكامل والذكاء الاصطناعي للحصول على بيانات وراثية عالية الجودة من شأنها تمكين الاستكشاف والبحث العلمي، والمساعدة في توفير الرعاية الصحية الشخصية والوقائية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكوين فهم شامل للاضطرابات الوراثية النادرة والعلاجات الجديدة.

وتعتبر منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي "ملفي" المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، التي تعمل على ربط منشآت الرعاية الصحية العامة والخاصة في أبوظبي ربطاً آمناً. وتتيح منصة "ملفي" تبادل المعلومات الصحية الهامة بين مقدمي الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، بهدف توفير قاعدة موحدة لسجلات المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج المحققة للمرضى. وتغطي المنصة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بالكامل عبر ربط ما يزيد على 2700 من منشآت الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة، مما يتيح لأكثر من 47 ألف مستخدم مصرح له الوصول إلى ملياري سجل طبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن برنامج الجينوم الإماراتي

برنامج الجينوم الإماراتي هو مشروع وطني يهدف إلى وضع خارطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة.

ويعد البرنامج أحد أكبر المبادرات الجينية السكانية في العالم، وسيسهم في تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية والوقائية بالتعاون مع المؤسسات البحثية والطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يستخدم البرنامج أحدث تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي للحصول على بيانات وراثية عالية الجودة من شأنها إثراء البيانات الطبية المتاحة وتمكين البحث والاكتشاف العلمي على نطاق واسع.

يتيح تحليل الجينوم الكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة للباحثين والأطباء والعلماء التعرف على مسببات الأمراض الوراثية، ونوعية الطفرات الجينية، وتوقع القابلية للإصابة ببعض الأمراض، ودراستها بشكل أعمق تمهيداً لوضع الخطط العلاجية والوقائية اللازمة، والحد من الأمراض الوراثية والمزمنة.

نبذة عن دائرة الصحة- أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع عن طريق مراقبة الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتقوم الدائرة أيضاً بوضع استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام. إضافة إلى ذلك، ترسم الدائرة إطار العمل التنظيمي للنظام الصحي، وتقوم بعمليات التفتيش على تطبيق اللوائح التنظيمية، وبفرض تطبيق المعايير، وتشجيع تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وتحقيق مستهدفات الأداء لدى كافة الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارة. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي وتبني معايير الحياة الصحية بين سكان الإمارة، إضافة إلى تنظيم نطاق تغطية الخدمات وأقساط الضمان الصحي ومعدلات السداد في النظام الصحي في إمارة أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://doh.gov.ae/ar

نبذة عن ملفي و شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية:

تعتبر منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي "ملفي" النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، الذي يعمل على ربط مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في أبوظبي ربطاً آمناً. تتيح منصة ملفي تبادل المعلومات الصحية الهامة بين مقدمي الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، بهدف توفير قاعدة موحدة لسجلات المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج المحققة للمرضى.

وتتولى إدارة منصة ملفي شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة من شبكة M42، تأسست بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمت مع دائرة الصحة – أبوظبي. وتعتبر المنصة جزءاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة، وهي عنصر أساسي في مسيرة التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي. ومن خلال إتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى السيرة السريرية للمريض، يعزز نظام ملفي اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة وأكثر كفاءة، وإمكانية نقل مكان الرعاية وتنسيقها والحد من فرط استخدام أو تكرار الفحوصات والإجراءات الطبية، ويقلل من الأخطاء الطبية، ويحسن أمن وتجربة المريض.

وتوفر منصة ملفي، كقاعدة بيانات مركزية زاخرة بالمعلومات الصحية عن السكان، المعلومات والدوافع اللازمة لمبادرات الصحة العامة لدى الدائرة من أجل توفير حياة أكثر صحة في أبوظبي. حصلت ملفي على الاعتماد من (آيزو ISO) واعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية (EHNAC)، تقديراً لجهودها والتزامها في أمن المعلومات والخصوصية وتعتبر "ملفّي" أول منصة لتبادل المعلومات الصحية خارج الولايات المتحدة تحصل على اعتماد من لجنة اعتماد (EHNAC) لبرنامج اعتماد تبادل المعلومات الصحية (HIEAP)

ومن الجدير بالذكر بأنه تم اعتبار منصة ملفي على أنها أسرع منصة تبادل معلومات صحية في العالم، وذلك من خلال إتمام ربط 100٪ من المستشفيات و 99٪ من جميع مراجعات المرضى في أبو ظبي في غضون ثلاث سنوات فقط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.malaffi.ae

نبذة عن شركة “M42”

“M42” شركة عالمية قائمة على أحدث التقنيات مقرها أبوظبي، تركز على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وتسعى لتحسين حياة المرضى بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم، وتركز على توظيف الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات الطبية الفريدة والمرتكزة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من تقديم أعلى مستوى من الرعاية المتميزة والدقيقة للمرضى.

يعمل لدى “M42” أكثر من 20 ألف موظف وتضم شبكتها ما يزيد على 450 مرفقاً طبياً في 24 دولة. وقد تأسست “M42” عام 2022 باندماج "جي42 للرعاية الصحية" ومبادلة للرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة عالمية المستوى بتسخير التقنيات الطبية الفريدة القائمة على البيانات والأبحاث إلى جانب المرافق الطبية المتميزة. لمزيد من المعلومات، زوروا www.m42.ae.