خدمة الحجز المكتبي تعمل على تسهيل استخدام نظام المكاتب الساخنة للموظفين، وتضمن سهولة إدارتها لفرق تكنولوجيا المعلومات كما تدعم مديري مساحات العمل

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] قدمت لوجيتك اليوم خدمة الحجز المكتبي التي توفر تجربة أفضل للمكاتب الساخنة للموظفين، كما تتيح قدرة أفضل لإدارة المكاتب المشتركة عبر مواقع متعددة. وتستند هذه الخدمة على نظام محطة العمل المُدارة (Logi Dock Flex) بالميزات الكاملة، والمصممة خصيصاً للمكاتب المشتركة في بيئات العمل المرنة.

وأسهم الانتقال إلى نموذج العمل المختلط في إتاحة الفرصة للشركات لإعادة تقييم مساحات مكاتبها وتحسينها. ومع ذلك، أدى التطور المختلط أيضاً إلى ظهور تحديات تتمثل في تحفيز الموظفين للعودة إلى المكاتب، والحاجة إلى البيانات والأفكار والرؤى لفهم تكوين المساحات ومواصلة الاستثمار في هذا الجانب.

وقالت لبنى إيمنشال، رئيسة أعمال المؤسسات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في لوجيتك: "تدرك الشركات في الوقت الراهن أنه يتعيّن عليها تقديم الحوافز لموظفي العمل المختلط للقدوم إلى المكاتب. ولا يتضمن الحل مجرد إضافة المزيد من المرافق والخدمات الترفيهية، مثل طاولات اللعب، لكن يستلزم الأمر منها تزويد الموظفين بوسيلة لتنسيق ارتباطاتهم داخل المكاتب. وبناءً على ذلك، قمنا باعتماد استراتيجية متعددة الأوجه عند إنشائنا نظام Logi Dock Flex الذي لا يعالج تحديات حجز المكاتب وإدارتها فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون بين مختلف الفرق. وإضافة إلى ذلك، يوفر النظام لمديري تكنولوجيا المعلومات وأماكن العمل رؤى قيمة حول سبل الاستفادة من التكنولوجيا والمساحات المكتبية المتاحة".

ويُظهر استطلاع أجرته وكالة "ماكينزي سوشال كابيتال": "يشعر الموظفون بشكل عام أنهم أقل ارتباطاً بالأشخاص داخل شبكات شركاتهم. ومن خلال خدمة الحجز المكتبي التي توفرها لوجيتك، يمكن للموظفين التخطيط لأيام وجودهم في المكاتب مع فرقهم، وحجز مكتب بالاعتماد على حل Logi Tune، وإخطار زملائهم في الفريق حال وجودهم في الموقع، حيث يتم ربطهم ببساطة بنظام Logi Dock Flex باستخدام كابل USB واحد لبدء العمل بسرعة.

ونظراً لوجود شاشة مقاسها 8 بوصات إلى جانب ثلاثة منافذ USB في الأمام، وثلاثة أخرى في الخلف، يدعم نظام Logi Dock Flex العرض المزدوج والاتصال بالشبكة وما يصل إلى 100 واط من الطاقة. ويسمح هذا التنسيق بتوفير اتصالات بين الأجهزة بطرق آمنة ومعيارية، وإتاحة المجال أمام الموظفين للاستعانة بأجهزتهم الخاصة. ويمكن للموظفين تخصيص نسق محطة العمل من خلال صورة الخلفية الخاصة بهم والرسالة البعيدة، والانضمام إلى الاجتماعات بلمسة واحدة عبر عمليات تكامل أجندة المهام مع تطبيق Logi Tune. أما بالنسبة إلى الحجز المخصص لمهمة ما، تظهر اللوحة التفاعلية ما إذا كان المكتب متاحاً أو غير ذلك.

ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تثبيت ونشر نظام Logi Dock Flex بسرعة على نطاق واسع، مع إمكانية إدارة الكابلات الآمنة للمناطق المكتبية للتخلص من الفوضى. ومن خلال تطبيق Logitech Sync، يمكن للفريق ذاته مراقبة وإدارة هذا النظام عن بعد لضبط إعدادات الحجز وإدارة المعدات والإعدادات وفقاً لمتطلبات السياسات الهجينة التي تحددها الشركة.

ويمتاز نظام Logi Dock Flex بتوفير الخدمات المتعددة التي تتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات اختيار برنامج Microsoft Teams أو حجز مساحة العمل من Zoom أو خدمة حجز المكاتب الخاصة بلوجيتك، مع وجود خيار إضافي لمنصات الحجز القادمة. وتتم إدارة خدمة لوجيتك لحجز المكاتب من خلال تطبيق Logitech Sync ويمكن نشرها مع نظام Logitech Dock Flex، أو باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR للعمل بشكل مستقل، من دون الحاجة إلى شراء أجهزة لوجيتك.

أما بالنسبة إلى مديري المرافق، يمكنهم الاستعانة بالأفكار والتحليلات اللحظية المتعلقة باستخدام المساحة حتى يتمكنون من فهم كيفية أداء سياسات المكتب والعودة المرنة إلى المكتب. وتعمل بيانات إدارة مكان العمل، مثل استخدام المكاتب، ومعدلات الإشغال القصوى، وسلوكيات المستخدمين، على التخلص من التخمينات المتصلة بالاستخدام عند التخطيط للمساحات.

نهج الاستدامة

تلتزم شركة لوجيتك بخلق عالم أكثر إنصافاً وصديقاً للمناخ من خلال العمل بنشاط لتقليل تأثير الكربون. ولهذا السبب، سيتم تصنيع نظام Logi Dock Flex جزئياً باستخدام مواد أقل تأثيراً على البيئة، مثل المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، والألمنيوم منخفض الكربون ما أمكنها ذلك، وسيتم شحن النظام في عبوات مصنعة من قبل مصادر مسؤولة.

الأسعار والتوافر

سيكون نظام Logi Dock Flex، المتوفر باللون الأبيض الفاتح، متاحاً على المستوى العالمي في خريف العام الجاري 2023 من خلال الموردين المعتمدين وعلى الموقع الإلكتروني logitech.com بسعر تجزئة مقترح قدره 699 دولاراً أمريكياً، كما تتوفر خدمة الحجز المكتبي من لوجيتك مجاناً، ويمكن طلبها اليوم عبر بوابة إدارة المزامنة (Sync management portal). وتتوفر الميزات المتقدمة، مثل أفكار الاستخدام والتنبيهات وخرائط مخططات الطوابق مجاناً مع الإصدار التجريبي العام حتى 1 يوليو 2024.

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