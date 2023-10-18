سيتم إطلاق تطبيق "ألفاباي" "AlfaPay " التابع لشركة الفردان للصرافة على متجر “HUAWEI AppGallery” لإجراء معاملات سلسة وآمنة عبر الهاتف المحمول

دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفردان للصرافة وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) عن توقيع مذكرة تفاهم يوم 17 أكتوبر خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأبرز الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، لتأكيد التعاون المثمر بينهما. وكجزء من هذه الشراكة، ستطلق الفردان للصرافة تطبيق "ألفاباي" "AlfaPay" على متجر “HUAWEI AppGallery”، لضمان سلاسة المعاملات وتعزيز تجربة المستخدمين.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وبيك يين، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثّل كلاهما مؤسساتهما برؤية مشتركة للنمو والنجاح.

سيوفر إطلاق تطبيق "ألفاباي" من شركة الفردان للصرافة على متجر "HUAWEI AppGallery" لمستخدمي هواوي سهولة الوصول إلى حلول "ألفاباي" المالية المبتكرة، مما يضمن إجراء معاملات سلسة وتعزيز تجربة المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن الشراكة كلاً من خدمات هواوي للأجهزة المحمولة و"ألفاباي" من الفردان للصرافة من التعاون والقيام بحملات تسويقية مشتركة، بهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز تواجدها في المنطقة.

وأعرب حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، عن حماسه لهذه الشراكة، قائلاً: "يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا للابتكار المستمر وتزويد عملائنا بحلول مالية مريحة وموثوقة، فإن تعاوننا مع قدرات هواوي التكنولوجية سيمكنّنا من توسيع نطاق انتشارنا لخدمة جمهور أوسع. ومن خلال تطبيق "ألفاباي" ، سيستمتع العملاء بتجربة سلسة وإجراء معاملاتهم بطريقة أكثر سهولة وأمانًا."

كما عبّر بيك يين، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن سروره قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الفردان للصرافة، والتي تعد شركة ذات مكانة مرموقة جداً في القطاع المالي، إذ تجسّد هذه الشراكة التزام هواوي الدائم بدعم الخدمات المبتكرة وبتقديم تجربة مستخدم شاملة. وتسلّط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على النمو السريع للتطبيقات المصرفية والمالية المتوفرة على متجر تطبيقات هواوي. وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل التزامنا بإنشاء منصة آمنة تمنح الشركات والمستهلكين الثقة التي يحتاجون إليها للاستفادة من تطبيقات التمويل عبر الهاتف المحمول. وستوفر شراكتنا عدداً من المزايا، تمتد إلى كل من مستخدمي هواوي وعملاء الفردان للصرافة الذين يقدمون تجربة مستخدم شاملة وخدمات مبتكرة".

يمكن للعملاء الذين يستخدمون تطبيق "ألفاباي" الاستمتاع بباقة من المزايا، مثل إرسال الأموال بسهولة إلى أكثر من 100 دولة بأسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية بمقابل رسوم أقل، ودفع الفواتير، وسهولة السحب النقدي، والائتمان الفوري للحسابات بالإضافة إلى التحويل الفوري عبر المحفظة الرقمية حول العالم.

تَعِدُ الشراكة بين شركة الفردان للصرافة وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بحلول مبتكرة وتجارب محسّنة للعملاء. ومن خلال الرؤية المشتركة والالتزام بالتعاون، تتطلع الشركتان إلى تقديم قيمة أكبر لعملائهما وشركائهما.

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نبذة عن شركة الفردان للصرافة

تعمل شركة الفردان للصرافة ذ.م.م تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1954، حيث انطلقت في بادئ الأمر كتجارة بحرية تقليدية تعتمد على تجارة اللؤلؤة ثم تطورت عبر عشرات السنين حتى غدت أحد العلامات التجارية البارزة، وتبني الفردان اسمها على أسس متينة من الثقة والمصداقية. ومع تنوع استثمارات المجموعة ودخولها العديد من مجالات المال والأعمال: كالعقارات، والمجوهرات الفاخرة، والخدمات المالية، بات اسم الفردان يحظى بسمعة عالمية كنتيجة طبيعية لتبنيه قيم المصداقية والثقة. وقد سنحت فرصة إطلاق الفردان للصرافة في وقت مبكر (عام 1971)، للشركة أن تلعب دوراً هاماً في دعم الجاليات التي أسهمت في بناء دولة الإمارات، وذلك من خلال مساعدتهم في تحقيق أحلامهم على أرض الواقعٍ داخل دولة الإمارات وفي بلدانهم الأصلية. واليوم، نفخر في الفردان للصرافة بأننا نخدم جميع الجاليات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شبكة عمل تضم أكثر من 85 فرعاً تتوزع في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات شراكة متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، الأمر الذي يجعلها الخيار الأمثل للتعاملات المالية الآمنة، فهي تضع نصب عينيها المصداقية والثقة كأساس لعملها.

لمعرفة المزيد حول الفردان للصرافة، يرجى زيارة الرابط التالي: alfardanexchange.com

نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر AppGallery و HUAWEI Mobile Cloudو HUAWEI Themes و HUAWEI Video وبحث Petal وخرائط Maps وغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

لمعرفة المزيد عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة ، يرجى زيارة الرابط التالي: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/