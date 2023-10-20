مصرف عجمان، أحد المؤسسات الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن نقطة تحول محورية في رحلته في مجال التحول الرقمي. وتم ذلك ضمن جناح حكومة عجمان الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2023.

وفي هذا السياق أعلن المصرف عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة كودبيس تكنولوجيز لإطلاق "تطبيق مصرف عجمان الرقمي" الجديد المتخصص في تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة للعملاء الأفراد ممهداً الطريق أمام انتقال المصرف إلى حقبةٍ جديدة من المرونة الرقمية الفائقة.

المنصة الرقمية الجديدة Digibanc التي طورتها شركة كودبيس تكنولوجيز تدعم التطبيق الرقمي الجديد لمصرف عجمان. ومن أجل تعزيز القدرات الرقمية وتمكينها لدى مصرف عجمان، تم دمج الحلول السحابية بالتعاون مع Cloud4C وMicrosoft Azure. وتأتي هذه الشراكة دعماً لإطلاق العنان للابتكار في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتسهيل العمليات وزيادة الإيرادات من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية المبتكرة.

وبالحديث عن هذا الإطلاق الجديد ، صرح السيد/ مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ، قائلاً: " منصتنا الرقمية الجديدة لا تقتصر أهميتها على كونها ترتقي بخدماتنا المصرفية الرقمية فحسب بل إنها تمثل علامة فارقة ونقلة نوعية في نهجنا التشغيلي، وتعكس تركيزنا على تعزيز الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة والأتمتة وتطوير جميع الإمكانات من أجل مجاراة التطورات السريعة التي تشهدها البيئة المصرفية.

وأضاف بقوله: "لقد لعبت المنصة الرقمية Digibanc دوراً محورياً في انتقالنا إلى نموذج أكثر تركيزًا على العملاء ومدفوعًا بالابتكار. ولا يمكن إنكار القدرة التحويلية الهائلة التي تمتلكها التكنولوجيا والحلول السحابية في القطاع المالي. وانطلاقاً من دورنا الرائد في السوق المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتسخير هذه الابتكارات للارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز كفاءتنا التشغيلية."

هذا وتعد المنصة الرقمية Digibanc التي طورتها شركة كودبيس تكنولوجيز بمثابة مركز جديد للابتكار في مصرف عجمان، حيث تقدم حزمة شاملة ومتنوعة من حلول التكنولوجيا المصممة لتلبية متطلبات الأعمال والاحتياجات التشغيلية للمصرف. ومن خلال الاستفادة من بنية الخدمات المصغرة التي تتمتع بها هذه المنصة والمكونات الجاهزة لاستخدامات السوق، فقد نجحت شركة كودبيس تكنولوجيز بتطبيق قاعدة تكنولوجية جديدة يتمكن مصرف عجمان من خلالها من خلق وإطلاق منتجات جديدة وخدمات مصرفية رقمية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة لبيانات العملاء، وتحسين الطرق الداخلية لسير العمل. وتجدر الإشارة إلى أن اتباع نهج تمكين الربط التقني بمرونة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، قد مكن الشركة المطورة من دمج المنصة الرقمية Digibanc مع شركاء خارجيين رئيسيين، بما في ذلك Kong وInfobip وMicroblink وAquant، الأمر الذي عزز أيضاً من قدرة مصرف عجمان على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وتحسين مستويات الخدمات والمزايا المقدمة التي تركز بالدرجة الأولى على العملاء.

وتماشياً مع النهج الجديد الذي تتبناه معظم المؤسسات المالية في وقتنا الحالي والذي يستند إلى المرونة في تطوير المنتجات والخدمات، جاءت المنصة الرقمية Digibanc لتمكين مصرف عجمان من التطور السريع من خلال مركز ابتكار مرن وقابل للتطوير. وبفضل الهيكلية الفريدة للمنصة المستندة إلى خاصية الربط المرن من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن لمصرف عجمان أن يعزز التعاون مع أطراف خارجية بطرق جديدة من خلال دمج التكنولوجيا المالية بسلاسة في العروض التي يقدمها لعملائه. كما توفر المنصة الرقمية أيضاً المرونة اللازمة لضبط خطط الأعمال وتحسين طرق سير العمل الداخلية بطريقة سريعة ، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق تجارب عملاء جديدة من خلال نهج مصرفي مركب أصبح ممكنًا بفضل إنشاء المنصة الرقمية Digibanc على السحابة الإلكترونية.

من جانبه، صرح السيد / تامر الموجي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة كودبيس تكنولوجيز قائلاً: "لقد عززت المنصة الرقمية Digibanc بشكل كبير من قدرات مصرف عجمان ليصبح رائداً في مجال التحول الرقمي. ومن خلال منصته التكنولوجية الجديدة، سيتمتع فريق المصرف بدرجة عالية من المرونة فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم، وتجارب العملاء، كما سيوسع الأفق لرؤيتهم وتطلعاتهم الاستراتيجية في جميع مجالات أعمالهم. وبفضل هذه القدرات المعززة، تمكن مصرف عجمان من إعادة صياغة نهجه، ونحن فخورون بأننا ساهمنا في تمهيد هذا الطريق."

يعد اتباع نهج الاستناد إلى السحابة الإلكترونية لتعزيز الأسس التشغيلية الأساسية خطوة هامة لتحقيق سرعة التغيير وقابلية التوسع والمرونة على المدى الطويل. وباعتمادنا على Cloud4C أحد أهم الخبراء في مجال Azure MSP، والشريك الذهبي لميكروسوفت، وواحدة من الشركات القليلة على مستوى العالم التي حققت 11 تخصصًا متقدمًا على Azure، جاءت Cloud4C كأفضل خيار لدعم رحلة التحول الرقمي لمصرف عجمان من ناحية إنشاء المنصة على السحابة الإلكترونية دون مخاطر من خلال المساعدة في نشر كامل خدمات المنصة الرقمية Digibanc على سحابة Azure المصممة بشكل جيد والآمنة تمامًا والمتوافقة مع المعايير الموضوعة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يتيح ذلك لمصرف عجمان التركيز على العمليات الأساسية، والمضي في التحول الرقمي بسلاسة، والاستعداد للنمو المستقبلي مستنداً إلى منصة مصرفية رقمية من الجيل القادم على سحابة ذكية مُدارة بالكامل."

من جهة أخرى، علق السيد / راكيش ريد دي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Cloud4C، بقوله : " في العصر الاقتصادي الحالي، تزداد متطلبات العملاء مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية بتزويدهم بأفضل الخدمات الاستثنائية المدعومة بالسرعة والأمان. ومن خلال اختيار Microsoft Azure، يستطيع مصرف عجمان الآن الابتكار بكل سلاسة وتقديم خدمات متخصصة وتطوير أعماله دون القلق بشأن التحديات الداخلية لتكنولوجيا المعلومات. لدى Cloud4C مركز لمهام العمليات الحرجة، مدعوم بمنصة معالجة ذاتية بالذكاء الاصطناعي و25 مركزًا للتميز وأكثر من 650 خبيرًا متخصصًا في Azure، مما يضمن تلبية جميع متطلبات السحابة وإدارتها بأقصى قدر من المرونة."

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث. يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقية وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

نبذة عن شركة كود بيس تكنولوجيز (CodeBase Technologies)

كود بيس تكنولوجيز هي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية في مجال الحلول المصرفية الرقمية المصممة بواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) نمواً في العالم. ومن خلال رؤية تهدف إلى "تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام التكنولوجيا لتحقيق هدف أكبر"، تقوم الشركة بتصميم تجارب مالية رقمية ذات أثر للبنوك التقليدية والإسلامية، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك الجديدة، والمقرضين، والشركات الناشئة.

أطلقت الشركة العديد من المنتجات المالية الرقمية والتنافسية ومنتجات المصرفية الجديدة في جميع أنحاء العالم بمعدل نجاح محقق وسرعة لا مثيل لها في السوق، وهي تنمو بشكل كبير كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.

منصة DigibancTM الخاصة بالشركة والحائزة على جوائز عديدة مرموقة هي منصة مصرفية رقمية مدعومة بالسحابة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات وقابلة للتكييف بدرجة كبيرة، مما يسمح للمؤسسات بتقديم تجارب مالية رقمية شاملة. تشتمل البنية المفتوحة للمنصة على منظومة متنوعة من الشركاء والبائعين، مما يؤدي إلى تجارب تعاونية عبر قطاع الخدمات المالية. تم بناء المنصة على أساس الخدمات الصغيرة القائمة على المكونات، وهي بالتالي توفر بيئة قوية وحيوية لإطلاق منتجات وخدمات مالية جديدة بسرعة وعلى نطاق واسع.

حول Cloud4C

تعد Cloud4C أكبر مزود للخدمات السحابية المُدارة (MSP) التي تعتمد على الأتمتة وتركز على التطبيقات، وتتعامل مع رحلات التحول المؤسسي من البداية إلى النهاية لأكثر من 4000 مؤسسة، بما في ذلك 60 مؤسسة من شركات Fortune 500. تقدم Cloud4C خدمات سحابية متعددة الخدمات المدارة المستندة إلى gration وAIOps مع ضمان كامل لعدم فقدان البيانات، ودعم البيئات السحابية بمناطق التوفر المتعددة، وبنية DR رباعية الاتجاهات والأمن السيبراني المتقدم، بموجب اتفاقية المستوى الموحد للخدمة.

نحن نلتزم بالامتثال المحلي والعالمي مثل NESA، وDubai ISR، وSAMA، وGDPR، وIRAP، وRBI، وMEITY، وOJK، وMAS، وFedRamp وما إلى ذلك. وتدعم ممارساتنا السحابية المتخصصة في الخدمات المصرفية حاليًا أكثر من 40 مصرفاً ضمن إطار عمل (BIB) وممارسة RegTech. تعد Cloud4C أيضًا موردًا عالميًا متميزًا لـ SAP وRISE موثوقًا به مع شريك SAP، حيث توفر خدمات وبنية تحتية غير أساسية لـ SAP HANA وS/4HANA على السحابة