أصغر وأخف نظام أحادي الطور لمنع انقطاع التيار بقدرة 3 كيلوواط

النظام يوفر كثافة طاقة أكبر بمقدار 2.4 مرّات وبنصف الوزن والحجم مقارنة بالمنتجات المماثلة

تقنية الليثيوم أيون تؤدّي إلى الحدّ من وقت صيانة البطارية وتخفض تكلفتها

دبي: من معرض جايتكس العالمي 2023، أطلقت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم رسمياً في الشرق الأوسط نظام إمداد الطاقة APC™ Smart-UPS™ Ultra، وهو أول جهاز لمنع انقطاع التيار (UPS) أحادي الطور في القطاع بقدرة 3 كيلوواط.

وتم تصميم النظام الجديد لتوفير المزيد من القوة والمرونة والمراقبة الذكية بمساحة أقل، وهو يمكّن المتخصّصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقدّمي الحلول من مواجهة الكثير من التحديات من خلال استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في بيئات الحوسبة الطرفية الموزعة.

وقالت منى عيسى، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشؤون الطاقة الآمنة: "من أجل تلبية المتطلبات الرقمية، من المهم أن تتمتّع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالاستدامة والكفاءة والقابلية للتكيّف. لذا تواصل شنايدر إلكتريك الابتكار والاستجابة لاحتياجات العملاء من خلال طرح منتجات مبتكرة مثل نظام APC Smart-UPS Ultra الذي يعيد تعريف أجهزة منع انقطاع التيار أحادية الطور، من خلال مواصفاته الأخف وزنًا والأكثر قوة مع الجيل التالي من تكنولوجيا أشباه الموصلات. كذلك، يستخدم هذا الجهاز تقنية أيون الليثيوم لتشغيل تكنولوجيا المعلومات الموزعة ومواقع الحوسبة الطرفية لضمان استمرار أنشطتنا الرقمية".

ويمثل نظام APC Smart-UPS Ultra تطوراً مهماً في تقنيات أجهزة منع انقطاع التيار أحادية الطور حيث يستخدم الجيل الأحدث من أشباه الموصلات لتعزيز الأداء والاستفادة من تكنولوجيا الليثيوم أيون لدعم حلول تقنية المعلومات والحوسبة الطرفية وتعزيز موثوقية البنى التحتية الرقمية.

ويشهد سوق الحوسبة الطرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نموًّا هائلًا بنسبة 18.2% ليصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028، وفقاً لـ ـBusiness Market Insights. ويؤدي الازدهار في التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية إلى زيادة الحاجة إلى موارد الحوسبة والشبكات والتخزين المحلية والقريبة، وذلك لتمكين العمليات الضرورية للأعمال التي تعتمد على اتصال الشبكة بالسحابة. ومع ذلك، فإن تهيئة البنية التحتية الداعمة لتكنولوجيا المعلومات، واستخدامها وصيانتها لمواقع متعددة ومتفرقة جغرافيًا، يأتي مع مجموعة التحديات.

ومع ابتكار APC Smart-UPS Ultra، توفّر شنايدر إلكتريك في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا أصغر أجهزة منع انقطاع التيار أحادية الطور وأكثرها تطوّرًا، والتي تتميّز بمرونة التركيب في أي مكان مع توفير في التكلفة الإجمالية، دون المساومة على كفاءة الحماية وأمن الطاقة.

واستنادًا إلى توقعات النمو في قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تظهر حاجة ملحة إلى تحسين إدارة دورة حياة البيانات. ومع صعوبة الوصول إلى حوالى 60% من البيانات المخزنة في المؤسسة، من الضروري أن تقوم مراكز البيانات في المنطقة بإعادة تحديد أدوارها لا كمساحات تخزين وحسب، ولكن باعتبارها العامل الأساسي للنمو التنظيمي والابتكار.

يوفر التصميم المدمج لنظام Smart-UPS Ultra طاقة أكثر مع شغل مساحة أقل من حيث تكنولوجيا المعلومات، مما يوفر سهولة في التركيب وكثافة في الطاقة. ويعد هذا التصميم أصغر حجمًا وأخف وزنًا بنسبة تصل إلى 50% مُقارنة بالأجهزة الأخرى المماثلة المتوافرة في السوق اليوم. وهو يضمن تجهيزات التركيب المرنة، بما في ذلك الرفوف، أو البرج أو الجدار/السقف، بحيث يمكن تركيبها على حدة لإتاحة مساحة أكبر للجهاز على الرف.

وقد تشكل أنشطة الإدارة، والصيانة والخدمات، مثل فحص المعدات، واستبدال البطاريات، وتبديل المعدات المعطّلة عملية مرهقة للغاية، في بعض الشركات التي تعاني نقصاً في الكوادر، لا سيما إذا كانت المعدات والأجهزة موزعة ومنتشرة على مساحة جغرافية واسعة.

لذلك يقدّم نظامAPC Smart-UPS Ultra المزوّد ببنية EcoStruxure Ready™ التي تسمح بالمراقبة السحابية، توصيات مدروسة مستندة إلى البيانات لتحسين الأداء، ويتيح تتبّع مختلف أجهزة منع انقطاع التيار أينما وُجدت. ويوفر الجهاز إمكانية الاتصال عبر منفذ الإيثرنت أو منفذ الشبكة، في حين توفّر بنية EcoStruxure Ready في APC Smart-UPS تنبيهات تلقائية وقابلة للتخصيص في ما يتعلق بحالة الجهاز، وذلك لتبسيط الصيانة الوقائية من أجل تقليل وقت الانقطاع عن العمل والحدّ من متوسط الوقت اللازم للإصلاح.

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عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وذلك عبر سدّ الفجوة بين التقدم والاستدامة. وهذا ما تسميه الشركة Life Is On.

وتتمثل مهمتنا في أن نكون شريكاً رقمياً في الاستدامة والكفاءة.

وتقود الشركة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الطاقة والعمليات الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية السحابية لربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح إدارة الشركة المتكاملة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

وتمتاز شنايدر إلكتريك بأنها أكثر الشركات العالمية دعماً للمجتمعات المحلية. اذ تؤيد منظومات الشراكة والمعايير المفتوحة التي تدعمها قيمها المتمثلة في الشمول والتمكين وتحقيق الغايات النافعة.

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