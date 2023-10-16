16 أكتوبر 2023، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e اليوم عن إطلاق (EASE)، أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، والذي يستخدِم أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية أثناء شراء الخدمات والحلول المتطورة والأجهزة التي تتيحها اتصالات من &e.

ويتيح متجر EASE لزوّاره في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرّف على مستقبل قطاع البيع بالتجزئة من خلال استخدامه لمزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات التعرف على بصمة الوجه، والبوابات الذكية والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وواجهات العرض الذكية، وأجهزة الاستلام الذكية لبيع الهواتف ومستلزماتها. ويقدم المتجر الذاتي للعميل رحلة تسوّق فريدة بدءاً من دخوله المتجر عبر تقنية التعرّف على بصمة الوجه أو عبر تطبيق اتصالات من &e من خلال اختيار أيقونة EASE، ليتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات تشمل خدمات باقات الهاتف المتحرك والثابت، والاكسسوارات، والهواتف الجديدة، واستبدال الهواتف القديمة، وصولاً إلى الخروج من المتجر مباشرة عند انتهاء عملية الشراء حيث يتم التعرف على المشتريات تلقائياً دون الحاجة للمزيد من الخطوات. وتتيح تلك التقنيات رحلة تسوّق سريعة وسلسة وبدون أي وقت انتظار على الإطلاق، لتعد رحلة التسوّق الأولى من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات.

وأشار حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ&e إلى أهمية إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، وقال: "يعد إطلاق المتجر الذاتي "EASE" علامة فارقة في رحلة التحول التي تخوضها المجموعة، ونهدف من خلاله إلى إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفاهيم جديدة بالكامل. ويشكل توافق وتكامل التقنيات ضمن المتجر الذاتي تحولاً رائداً في هذا القطاع وفي كيفية الحصول على خدمات الاتصال والأجهزة الذكية بأسلوب جديد وعصري، بما يعكس التزامنا بتحقيق الابتكار والاستفادة القصوى من التكنولوجيا للارتقاء بتجارب الأفراد والمجتمعات التي تتواجد بها &e. ويجسد هذا الإطلاق مواصلة سعينا لتحقيق الرؤية المتمثلة في تبسيط التجارب اليومية للعملاء وتطويرها نحو الأفضل".

وتتعاون &e، مع عمالقة التكنولوجيا، لدمج أحدث التقنيات والحلول وتقديمها في متجر EASE، بهدف توفير تجربة تسوق سلسة وآمنة للعملاء، مما يؤكد ريادة المجموعة في تبني الحلول الرقمية المبتكرة.

وبدوره قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ اتصالات من &e: "يعد التحول الرقمي حجر الأساس في رؤيتنا نحو تمكين العملاء من الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتقدمة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عملنا وحياتنا اليومية. وانطلاقاً من دورها الريادي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة، تحرص اتصالات من &e على مواصلة تبني التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويؤكد إطلاق متجر EASE التزامنا الثابت بتعزيز تجارب العملاء، إذ يمثل المتجر الذاتي واحة للتكنولوجيا تعمل بتوافق وتكامل تام بين مختلف الحلول التقنية فائقة التطور. ويجسّد متجر EASE رؤية اتصالات من &e للمستقبل الذي تزدهر فيه التقنيات المبتكرة للارتقاء بتجارب للعملاء".

ويضم المتجر رحلات تسوّق مخصّصة وفقاً لاحتياجات الشراء المتنوعة للعملاء. تتيح رحلة الدفع والاستلام (PAP) Pay & Pick للمستخدمين استكشاف خدمات اتصالات من &e مثل باقات الهاتف المتحرك وأحدث الهواتف الذكية، كما تقوم أجهزة الاستلام الذكية بتسليم المشتريات بسرعة بمجرد اختيارها من قبل العميل. بينما تم تصميم رحلة التسوّقPick & Go خصيصاَ للإكسسوارات على الرفوف الذكية، وبمجرد حصول المتعامل عليها تتم إضافتها تلقائياً إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة به دون أي خطوات إضافية، والدفع باستخدام خيارات سريعة ومتعددة، ومن ثم الخروج من المتجر مباشرةً. ويتميز هذا المتجر بأتمتة كافة التعاملات الخاصة بخدمة العملاء، وأيضاً أتمتة العمليات التقنية وبالتالي تبسيط وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لتوفير تجربة تسوّق أكثر سرعةً ورفاهيةً.

وتشارك &e في معرض جيتكس جلوبال 2023 من 16 إلى 20 أكتوبر وتعرض ضمن جناحها أحدث التقنيات والحلول التي يمكن مشاهدتها أيضاً من خلال القناة الافتراضية https://eandatgitex.live، أو عبر ميتافيرس e& universe من خلال www.eanduniverse.com.

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