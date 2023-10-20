"كاتم"، شركة الاتصالات الآمنة التابعة لـ "ايدج"، و"اتصالات من &e" تسعيان بشكل مشترك للبحث عن فرص تسويقية لمنتجات "كاتم"

أبوظبي: أعلنت "كاتم"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج، وهي شركة رائدة في تطوير حلول الاتصالات المبتكرة والآمنة، وشركة "اتصالات من &e"، توقيع مذكرة تفاهم في معرض جيتكس 2023، المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. ويسلط هذا الإعلان الضوء على دور "اتصالات من &e" في توسيع نطاق وصول مجموعة منتجات "كاتم" الشاملة إلى السوق، بدءاً من التطبيقات الرائدة وبوابات الشبكات وحتى الهواتف الذكية المشفرة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في "اتصالات من &e"، وديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة "كاتم"، إلى توسيع مسار اعتماد منتجات "كاتم"، وتؤكد التزام الطرفين باستكشاف الفرص المتاحة لحلول الاتصالات الآمنة الشاملة في الأسواق الرئيسية.

تضمن منتجات وحلول "كاتم" متعددة المنصات التشفير الشامل للصوت والفيديو والرسائل من خلال شبكات موثوقة ومخصصة. وبالاعتماد على الريادة الراسخة لشركة "اتصالات من &e" في تقديم حلول اتصال آمنة وشاملة لكل من القطاعين الحكومي والخاص، فإن دمج منتجات "كاتم" فائقة الأمان سيعزز مستويات الأمان للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يضمن هذا التعاون الاستراتيجي حماية البيانات الحساسة وتقديم حلول أمنية شاملة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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