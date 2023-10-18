إريكسون واتصالات من &e توقعان مذكرة تفاهم خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.

بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الشركتان بإجراء إثبات مفهوم لاختبار وتكامل شبكة النفاذ الراديوي السحابية والتكامل على شبكة شركة اتصالات من &e

سيدعم هذا الحل المبتكر تطور شبكة الجيل الخامس الخاصة لمزود خدمات الاتصالات.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات من &e لاستكشاف طرق دعم تطوير شبكة النطاق العريض المتنقلة من الجيل الخامس الخاصة بشركة اتصالات من &e من خلال شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون . وأقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم هذه خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وستقوم إريكسون واتصالات من &e بموجب مذكرة التفاهم باختبار حل شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون على شبكة شركة اتصالات من &e، وتحديد المجالات التي يمكن لتقديمها أن يعزز بشكل أفضل البنية التحتية الحالية لشبكة النفاذ الراديوي المصممة لخدمة غرض محدد. وسيقوم الطرفان أيضاً بدراسة إمكانات هذه التقنية في التعامل مع مجموعة متنوعة من عمليات نشر الجيل الخامس وحالات الاستخدام التي تتمتع بمرونة أكبر، وتقديم الخدمات بشكل أسرع ومع قابلية أكبر للتوسع.

وكخطوة أولية في إطار هذا التعاون، سيقوم الطرفان بإجراء تجربة إثبات مفهوم للتكنولوجيا الجديدة في بيئة معملية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون على مبادئ سحابة أصلية وبنية مفتوحة مع واجهات موحدة متوافقة مع منتجات وحلول نظام راديو إريكسون المنشورة على شبكة اتصالات من &e، مما يتيح لاتصالات تطوير شبكتها وفقاً للبنية التي تختارها.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في اتصالات من :&e " تحالفنا المستند إلى الابتكار مع إريكسون يتماشى مع التزامنا المستمر والراسخ بالاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الاتصالات لتلبية الاحتياجات سريعة التطور، وتوقعات عملائنا من أفراد ومؤسسات بالحصول على أداء رفيع المستوى. ونحن نتطلع قدماً إلى تعزيز قدرات شبكتنا من الجيل الخامس من خلال حل شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون".

من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس لوحدة العملاء العالمية لأعمال شركة &e في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد تعاوننا اليوم خطوة أخرى في رحلة شبكة الجيل الخامس التي اختارت اتصالات من &e المضي فيها قدماً. وسيتيح حل شبكة النفاذ الراديوي السحابية الذي نقوم باختباره لشركة اتصالات من &e، الارتقاء بسلاسة تامة نحو تقنيات السحابة الأصلية وبنيات الشبكات المفتوحة، مع طموح بإمكانية نشر شبكات السحابة الأصلية في أي موقع، وعلى أي سحابة، وأي منصة خادم".

إلى ذلك، توفر شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون إمكانات قوية تتيح لمزودي الخدمات إطلاق فرص عمل جديدة وتنويع حالات استخدام الجيل الخامس.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com