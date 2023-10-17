انطلقت فعاليات معرضي "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" وذلك بمشاركة أكثر من 32 شركة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مجال التقنية إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين منهم مجلس التنمية الاقتصاديّة وشركة صادرات البحرين وبنك “إلى”.

ويضم جناح مملكة البحرين 12 مؤسسة بحرينية صغيرة ومتوسطة، تعرض أعمالها في "جيتكس جلوبال" الذي يعد أكبر معرض في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، إلى جانب 20 مؤسسة بحرينية ناشئة في معرض "إكسباند نورث ستار" أحد أضخم الفعاليات العالميّة للمؤسسات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن مظلة "أسبوع جيتكس للتقنية"، حيث يقام هذا العام في مقر منفصل عن "جيتكس جلوبال" لأول مرة ويتميز بحجم أكبر لاستيعاب أكبر عدد من رواد الأعمال من ذوي المشاريع التقنية الناشئة حول العالم.

وتأتي رعاية "تمكين" لجناح مملكة البحرين في هذا المعرض للسنة التاسعة على التوالي، وذلك انطلاقًا من النجاحات التي حققتها الشركات البحرينية عبر النسخ السابقة، حيث تتيح المشاركة لرواد الأعمال في مجال التقنية فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة أمام ما يزيد عن 100 ألف مشارك وزائر للمعرض سنويًا من جميع أنحاء العالم، وتشمل قائمة حضور المعرض عددًا من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والخبراء التقنيين، ورواد الأعمال والأكاديميين والمهتمين بمجال التقنية مما يسهم في فتح المجال أمام فرص عقد الشراكات الإقليمية والدولية، وتوسيع رقعة السوق المستهدفة، إلى جانب التفاعل مع أبرز الخبراء التقنيين وممثلي الشركات التقنية حول العالم.

ويركز المعرض في نسخته هذا العام على الابتكارات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى من ضمنها تأثير شبكات الجيل السادس (6G)، ومنظومات الأعمال الافتراضية الواسعة في تقنية الميتافيرس، وغيرها.

وتستمر فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" حتى الجمعة 20 أكتوبر 2023 ويقام في مركز دبي العالمي للتجارة، فيما سيختتم معرض "إكسباند نورث ستار" فعالياته يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023.

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