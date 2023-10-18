شهد الجناح زيارة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي واللواء سيف محمد الشامسي ومحمد بن طليعه وعدد من كبار الشخصيات.

الشارقة: يواصل جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس العالمي 2023» جذب كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرموقة والمهتمين من الجمهور العام، حيث استقبل في يومه الثالث سعادة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة اللواء سيف محمد الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة محمد بن طليعه، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وسعادة حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة عمر خلفان الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وسعادة الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وسعادة علي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وسعادة الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، وسعادة عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

ويب 3.0 وميتافيرس وبلوك تشين

وشهد جناح الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي في يومه الثالث إطلاق دائرة التخطيط والمساحة لمشروعها الجديد «التحول الرقمي باستخدام الويب 3.0» إيذاناً ببدء تطبيق تقنيات الميتافيرس التي تهدف إلى تثقيف الجمهور حول الخدمات التي تقدّمها لهم في العالم الافتراضي، مثل خدمة استبدال الأراضي، التي ستمكن المستفيدين من عرض أراضيهم، واستلام العروض الخاصة بها، وإنجاز جميع معاملات التبادل بكل سلاسة. كما ستتيح لموظفي الدائرة إمكانية عقد اجتماعاتهم ودوراتهم التدريبية داخل غرف الاجتماعات والتدريب في المبنى ذاته، ضمن فضاء العالم الافتراضي عبر تقنية "الميتافيرس". إضافة إلى ذلك، ستباشر الدائرة في استخدام تقنية البلوك تشين في منصة الويب الخاصة بها للاستفادة من ميزة العقود الذكية.

تراث ثقافي في العالم الافتراضي

وتماشياً مع مساعي إمارة الشارقة لتقديم محتوى أكاديمي ونشر الوعي بالتنوع الثقافي في الإمارة والعالم من خلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، دشنت هيئة الشارقة للآثار مشروع «مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس»، الأول من نوعه في المنطقة على مستوى مؤسسات التراث الثقافي. ومن خلال مبادرتيّ «مركز علم الآثار» و«مسار جبل خطم ملاحة الأثري»، الذي يمثّل محاكاة لأهم الكنوز الأثرية التي تحتضنها إمارة الشارقة والمدرجة في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. وتوفّر هذه المنصة المبتكرة الفرصة أمام أفراد الجمهور لمشاهدة المواقع الأثرية في الإمارة من شتى أنحاء العالم في الوقت نفسه، متيحةً لهم إمكانية التفاعل معها والتحاور أثناء تجوالهم الفعلي.

وتأتي أهمية المشروع في إبراز الدور الحضاري والتنوع الثقافي لإمارة الشارقة عبر الاستثمار في أحدث التقنيات في العالم، إيماناً من هيئة الشارقة للآثار بأن التراث الثقافي الإنساني وسيلة تواصل بين ثقافات وشعوب العالم.

سكني

كما تعزّز حضور الميتافيرس في جناح الشارقة عبر مبادرة «سكني» التي استعرضها دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، حيث توفر هذه المبادرة منصة تفاعلية مبتكرة توظّف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي؛ لإتاحة فرصة مشوّقة أمام مواطني إمارة الشارقة للدخول والاطلاع على التصاميم المعتمدة في الدائرة. كما تتميّز هذه المنصة التفاعلية بإمكانية استعراض أحدث التصاميم المتاحة في صالة الاستقبال الافتراضية، واختيار التصميم بما يلائم متطلبات واحتياجات المستفيدين، ليواصلوا بعدها استكمال الإجراءات التعاقدية، مع تمكينهم أيضاً من التواصل مع موظف خدمة الاستقبال الافتراضية.

وفي إطار الحرص على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية، وقّعت دائرة الإسكان في إمارة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بحضور سعادة خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وإبراهيم أحمد الزعابي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

ورش عمل

وشهد اليوم الثالث أيضاً إقامة أربع ورش عمل كانت الأولى منها تثقيفية تحت عنوان «تقنية " شات جي بي تي " ومستقبل الجرائم الإلكترونية»، حيث عرّفت ندى علي السويدي من شرطة الشارقة الحضور بمستقبل الجرائم الإلكترونية عبر التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة من قبل قراصنة الإنترنت وتأثيرها على العالم الرقمي وأفراد المجتمع.

في حين كانت ورشة العمل الثانية بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية»، وناقش خلالها خليفة الجزيري الشحي، مدير مجموعة سمارت أي أو تي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في إنجاز المهام اليومية.

أما الورشة الثالثة، فقد تطرّق فيها د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين إلى إمكانات تحسين عمليات تحليل البيانات وتعزيز الموثوقية في قطاع التمويل اللامركزي. واختتمت حكومة الشارقة فعاليات اليوم الثالث من المعرض بورشة عمل حملت عنوان "أمن العمليات أثناء السفر" قدمها الدكتور "غريغوريوس فراجكوس"، رئيس مركز الشارقة للأمن السيبراني.

#بياناتحكومية

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