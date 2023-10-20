أبوظبي، أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء التي تستهدف تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرارات ورسم السياسات واستشراف المستقبل لحكومة أبوظبي.

وأعلن المركز عن إطلاق الإصدار الثاني من المنصة على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، الذي يقام في دبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، تحت مظلة حكومة أبوظبي. وتأتي مشاركة المركز في المعرض ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي يحمل شعار "نقود المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي".

ويوفر الإصدار الجديد العديد من الميزات والتحسينات التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي بما يعزز الحوكمة القائمة على البيانات في أبوظبي من خلال تقديم تجربة تُلائم المستخدمين ولوحات معلومات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية وتحليل السيناريوهات الافتراضية بما يساعد صناع القرار على فهم تأثيرات السياسات المختلفة على الاقتصاد والمجتمع.

وتُتيح المنصة، التي صُممت بعناية لتُلبي متطلبات المستخدمين، توقعات آنية واستشرافية باستخدام نماذج محاكاة قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تزويد صناع القرار وراسمي السياسات بتحليلات استباقية موثوقة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وعلى هامش المعرض، أعلن المركز عن إطلاق مبادرة "البيانات من أجل الصالح العام"، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. تُسهم المبادرة في إطلاق شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، يتعاون بموجبها مركز الإحصاء – أبوظبي مع مجتمع الأعمال من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية والشركات الناشئة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال البيانات بغرض تحقيق الأهداف والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، "تعكس مبادرة البيانات من أجل الصالح العام التزام الإمارة الراسخ بالمضي نحو مستقبلٍ لا يستند على البيانات فحسب، بل يخلق مسارًا استراتيجيًا تُصبح خلاله المعرفة المشتركة مصدر قوة استراتيجية يتسنى من خلالها تعزيز تقدم الإمارة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. ولا تقتصر المبادرة على كونها مجرد تعاون مشترك بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بل هي بمثابة إعلان عن رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق تقدم شامل تكون فيه البيانات ركيزة أساسية نحو تحقيق مستقبل مشرق يعمل فيه الجميع جنبًا إلى جنب ويتشاركون فيه المعرفة والمعلومات من أجل الريادة والنجاح المشترك لإمارة أبوظبي ومجتمعها".

وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تفخر الغرفة بالتعاون والشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي لما يحمله هذا التعاون من إيجابيات ملموسة على مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي تُسهم في تطوير القدرات والخبرات والارتقاء بالكفاءات الإحصائية لدعم القطاع الخاص في الإمارة. وينسجم التعاون مع جهودنا نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة ويعزز من ازدهارها من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تستهدف توفير رؤى قيمة وبيانات ثرية تخدم القطاعين الحكومي والخاص".

وبهدف تعزيز التعاون بين مركز الإحصاء – أبوظبي وشركاءه الاستراتيجيين في الإمارة ولتسخير البيانات من أجل الصالح العام وضمان اتساقها وتكاملها وفي إطار المبادرة، يعتزم المركز تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة تعتمد على إدارة وتكامل البيانات من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للمعلومات والبيانات وتوفير تحليلات استباقية موثوقة وكذلك الارتقاء بدرجة اعتمادية الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال على التحليل الإحصائي.

وتتضمن المبادرة تصميم حلول رقمية متقدمة في مجال البيانات، بما يضمن الحفاظ على سرية وخصوصية مشاركة البيانات بين المركز والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من القدرات التكنولوجية الحديثة من أجل تسهيل إمكانية الوصول إلى البيانات من مصادرها المتنوعة وتحليلها بكفاءة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، وقع مركز الإحصاء – أبوظبي اتفاقيتين مع ثلاثِ شركات بهدف تطوير حلول رقمية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية الحديثة في إدارة البيانات، إلى جانب تسخير إمكانات الإمارة من البيانات من أجل الصالح العام.

وفي سياق تطوير منظومة العمل الإحصائي المتكاملة في إمارة أبوظبي، عرض معهد التدريب الإحصائي مجموعة من البرامج التدريبية في علوم الإحصاء والبيانات والمُصممة بعناية لتتناسب مع التزام مركز الإحصاء – أبوظبي بتعزيز وتطوير القدرات الإحصائية بهدف تمكين عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية بالإمارة، ومن بينها برنامج أبوظبي للزمالة الإحصائية، والذي يُركز على المفاهيم والتقنيات الفنية والرياضية المُستخدمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية.

كما عرض المعهد مخرجات برنامج رواد البيانات الذي أطلقه المركز بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث يستهدف البرنامج تطوير قدرات منتسبي الخدمة البديلة في مجال علوم البيانات وهندسة البيانات، كونها تعتبر مجالات حيوية تساهم في إكسابهم مهارات لإعداد سيناريوهات تحليلية دقيقة واستخراج نماذج تنبؤية متطورة باستخدام أحدث أدوات التحليل الإحصائية وتدعم عملية صنع القرار في فترة الأزمات.

وفي السياق ذاته، استعرض المركز عددًا من مشاريعه المختلفة في المعرض، من بينها مؤشر جودة استلام البيانات ومؤشر النضج الإحصائي، وهما المؤشران الرئيسيان المُستخدمان في قياس مدى جاهزية الجهات الحكومية في أبوظبي في إنتاج ونشر البيانات الإحصائية بما يتوافق مع المعايير والمنهجيات المعتمدة من قبل مركز الإحصاء – أبوظبي.

#بياناتحكومية

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معلومات عن مركز الإحصاء – أبوظبي

تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بالقانون رقم (7) لسنة 2008 وذلك لتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وأعيد تنظيم المركز بالقانون رقم (5) لعام 2021 وتضمن نقل تبعيته لمكتب أبوظبي التنفيذي. وفي أبريل 2023، وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2023، انتقلت تبعية المركز لدائرة الإسناد الحكومي.

ويدعم المركز متخذي القرار الحكومي ويتبنى منظومة لامركزية في العمل الإحصائي، وللمركز شخصية قانونية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بشكل يتناسب مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي.

ويضطلع المركز بمهام تطوير وبناء منظومة إحصائية متكاملة لإمارة أبوظبي من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة كافة جوانب العمل الإحصائي في الإمارة. ويتضمن ذلك بناء وتنظيم الأطر الإحصائية لكافة الأنشطة والقطاعات وتحديثها دوريًا، والإشراف الفني على أعمال الإحصاء ونظم البيانات الإحصائية للجهات الحكومية لتوفير الدعم اللازم لها لتقديم إحصاءات موثوقة، إلى جانب قيام المركز بجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ومعالجة وأرشفة ونشر وحماية البيانات الإحصائية الخاصة بإمارة أبوظبي من مصادر البيانات. كما يتولى المركز مسؤولية إجراء التقديرات والإسقاطات والاستقراءات، والتنبؤات المستقبلية، وتطويرها ونشرها. وللمركز أهلية التعاقد مع أية جهة أو شركة داخل الإمارة أو خارجها للقيام بأنشطة جمع البيانات والأنشطة الإحصائية الأخرى.